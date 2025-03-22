Экс-министра обороны Польши обвиняют в превышении полномочий

Мариуш Блащак занимал пост министра обороны Польши с января 2018 по декабрь 2023 года. В 2023 году он частично обнародовал план национальной обороны, разработанный в 2011 году. В частности, в документе говорилось, что в случае российского вторжения польской армии надлежит отступить на левый, западный берег реки Вислы.

Сам Блащак считает выдвинутые против него обвинения необоснованными. В соцсети X он написал, в частности, что его преследуют за то, что он рассекретил „план первого правительства Дональда Туска уступить половину Польши без боя“. „Я бы сделал это снова без колебаний. У меня не только было право на это. Это был мой долг“, - добавил он.