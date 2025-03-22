Экс-министра обороны Польши обвиняют в превышении полномочий

Прокуратура Польши предъявила бывшему министру обороны страны Мариушу Блащаку обвинения в превышении служебных полномочий в связи с частичным раскрытием им в 2023 году деталей плана обороны страны в случае нападения России. Об этом сообщили мировые СМИ в пятницу, 21 марта.
Уточняется, что план национальной обороны, о котором идет речь, был разработан в 2011 году, во время работы правительства тогдашнего премьер-министра страны Дональда Туска. В январе текущего года действующий замминистра обороны Польши Цезарий Томчик резко раскритиковал действия Блащака, выступая в парламенте. „Если бы нам нужно было представить себе главное задание шпиона в Польше, то похищение планов обороны стало бы его приоритетом. Но никто не мог предсказать, что эту роль мог бы сыграть министр национальной обороны“, - напоминает его слова агентство AP.
Блащак отвергает обвинения как необоснованные
Мариуш Блащак занимал пост министра обороны Польши с января 2018 по декабрь 2023 года. В 2023 году он частично обнародовал план национальной обороны, разработанный в 2011 году. В частности, в документе говорилось, что в случае российского вторжения польской армии надлежит отступить на левый, западный берег реки Вислы.
Сам Блащак считает выдвинутые против него обвинения необоснованными. В соцсети X он написал, в частности, что его преследуют за то, что он рассекретил „план первого правительства Дональда Туска уступить половину Польши без боя“. „Я бы сделал это снова без колебаний. У меня не только было право на это. Это был мой долг“, - добавил он.
Защита Блащака утверждает также, что документ не представлял секретности, так как уже был списан в архив.