2025.03.14 11:53

Экс-командир "Русича" приговорен в Финляндии к пожизненному

 
Deutsche Welle
Воислав Торден (Ян Петровский) в суде в Хельсинки
Воислав Торден (Ян Петровский) в суде в Хельсинки
ФОТО: Jussi Nukari/LEHTIKUVA/SIPA

Суд в Финляндии приговорил экс-командира ДШРГ „Русич“ Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению. Его признали виновным в военных преступлениях, совершенных в 2014 году в Луганской области.

Суд в Хельсинки признал гражданина России Яна Петровского, который известен также под именем Воислав Торден, виновным в совершении военных преступлений на востоке Украины в 2014 и 2015 годах и приговорил его в пятницу, 14 марта, к пожизненному заключению.

38-летнему бывшему командиру националистической диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) „Русич“, воевавшей в 2014 году под Луганском на стороне пророссийских сепаратистов, были предъявлены обвинения в пяти случаях военных преступлений, которые были совершены осенью 2014 года. По данным прокуратуры Финляндии, Торден причастен к убийству 22 украинских солдат и причинению тяжелых ранений еще четырем украинским военным в ходе действий, нарушающих правила и обычаи войны. Кроме того, Тордена обвиняли в действиях, нарушающих правила ведения войны и обращения с ранеными и убитыми солдатами противника.

Обвинения в нарушения правил ведения войны

Сторона обвинения утверждала, в частности, что Торден лично расстрелял из пулемета украинских солдат, которых заманили в засаду на КПП, вывесив там украинский флаг. Кроме того, его подразделение, по данным прокуратуры, применило против военного грузовика термобарическую ракету „Шмель“, при взрыве которой были убиты и ранены украинские военные, пишет Helsinki Times.

В ходе судебного разбирательства подсудимый отрицал свою вину.

Это первый случай уголовного преследования властями Финляндии лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине.

Воислав Торден включен в санкционные списки ЕС под именем Яна Петровского, ему запрещен въезд на территорию Финляндии. В августе 2023 года его задержали финские пограничники, а в декабре того же года он был арестован по подозрению в совершении военных преступлений.

Украина добивалась экстрадиции экс- командира „Русича, однако Верховный суд Финляндии отказал Киеву. Причиной для такого решения были названы плохие условия содержания в украинских тюрьмах, а также предположение, что в Украине Торден не может рассчитывать на непредвзятый судебный процесс.

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