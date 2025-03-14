Экс-командир "Русича" приговорен в Финляндии к пожизненному

Суд в Хельсинки признал гражданина России Яна Петровского , который известен также под именем Воислав Торден, виновным в совершении военных преступлений на востоке Украины в 2014 и 2015 годах и приговорил его в пятницу, 14 марта, к пожизненному заключению.

38-летнему бывшему командиру националистической диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) „Русич“, воевавшей в 2014 году под Луганском на стороне пророссийских сепаратистов, были предъявлены обвинения в пяти случаях военных преступлений, которые были совершены осенью 2014 года. По данным прокуратуры Финляндии, Торден причастен к убийству 22 украинских солдат и причинению тяжелых ранений еще четырем украинским военным в ходе действий, нарушающих правила и обычаи войны. Кроме того, Тордена обвиняли в действиях, нарушающих правила ведения войны и обращения с ранеными и убитыми солдатами противника.