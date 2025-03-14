Экс-командир "Русича" приговорен в Финляндии к пожизненному

Суд в Хельсинки признал гражданина России Яна Петровского, который известен также под именем Воислав Торден, виновным в совершении военных преступлений на востоке Украины в 2014 и 2015 годах и приговорил его в пятницу, 14 марта, к пожизненному заключению.
38-летнему бывшему командиру националистической диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) „Русич“, воевавшей в 2014 году под Луганском на стороне пророссийских сепаратистов, были предъявлены обвинения в пяти случаях военных преступлений, которые были совершены осенью 2014 года. По данным прокуратуры Финляндии, Торден причастен к убийству 22 украинских солдат и причинению тяжелых ранений еще четырем украинским военным в ходе действий, нарушающих правила и обычаи войны. Кроме того, Тордена обвиняли в действиях, нарушающих правила ведения войны и обращения с ранеными и убитыми солдатами противника.
Обвинения в нарушения правил ведения войны
Сторона обвинения утверждала, в частности, что Торден лично расстрелял из пулемета украинских солдат, которых заманили в засаду на КПП, вывесив там украинский флаг. Кроме того, его подразделение, по данным прокуратуры, применило против военного грузовика термобарическую ракету „Шмель“, при взрыве которой были убиты и ранены украинские военные, пишет Helsinki Times.
В ходе судебного разбирательства подсудимый отрицал свою вину.
Это первый случай уголовного преследования властями Финляндии лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине.
Воислав Торден включен в санкционные списки ЕС под именем Яна Петровского, ему запрещен въезд на территорию Финляндии. В августе 2023 года его задержали финские пограничники, а в декабре того же года он был арестован по подозрению в совершении военных преступлений.
Украина добивалась экстрадиции экс- командира „Русича“, однако Верховный суд Финляндии отказал Киеву. Причиной для такого решения были названы плохие условия содержания в украинских тюрьмах, а также предположение, что в Украине Торден не может рассчитывать на непредвзятый судебный процесс.