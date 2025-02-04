Экс-канцлер Германии Шрёдер попал в больницу с диагнозом „выгорание“

Герхард Шрёдер занимал пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год, возглавляя правительство так называемой „красно-зеленой“ коалиции. После поражения на выборах 2005 года и ухода в отставку он принял предложение президента РФ Владимира Путина и с 2006 года возглавлял комитет акционеров компании Nord Stream AG, занимавшейся стоительством газопровода „Северный поток - 2“ в Балтийском море, а с 2017-го - совет директоров компании „ Роснефть “. Этот пост Шрёдер покинул в мае 2022-го вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В то же время он далеко не сразу публично дистанцировался от российской агрессии против Украины. И даже спустя несколько недель после начала вторжения отправился с „миротворческой миссией“ в Москву, которая, впрочем, успеха не имела. В политических кругах Германии Шрёдер из-за своей позиции оказался практически в изоляции, отмечает dpa. Бундестаг ФРГ даже принял решение о лишении его личной канцелярии, которую имеют все бывшие канцлеры.