Экс-главком НАТО: Переговоры РФ и Киева возможны в 2024 году

"Думаю, что к концу года, возможно после выборов в США, у нас будет момент для потенциальных переговоров", - сказал Ставридис. Он добавил, что и Россия, и Украина испытывают сложности и получают помощь от третьих сторон, "однако, вероятно, будут откладывать переговоры".

С точки зрения бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе, война между Россией и Украиной может закончиться, "как корейская война, что означает, что Россия будет контролировать определенную часть Украины, Крым, сухопутный мост в Россию".

"С другой стороны, я предполагаю, что Украина вступит в НАТО, - продолжил Ставридис. - Я думаю, что контуры этой сделки, вероятно, станут более ясными по мере того, как будет развиваться этот год".

Как напоминает онлайн-издание The Hill, в декабре 2023 года Джеймс Ставридис в том же радиошоу призывал к увеличению помощи Украине и назвал дело, за которое она сражается, "справедливым".

В РФ опровергли сообщения о готовности на уступки Украине