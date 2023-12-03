Экс-глава МИД Германии призвал ЕС к ядерному сдерживанию России

Йошка Фишер является членом партии "Союз-90"/"зеленые", которая с момента своего основания выступала за ядерное разоружение.

"Мир изменился, Путин занимается ядерным шантажом", - ответил экс-глава МИД ФРГ на вопрос, как его позиция соотносится с позицией партии. Он добавил, что арсеналов западноевропейских ядерных держав - Франции и Великобритании - будет недостаточно, чтобы соответствовать изменившейся ситуации.

Кроме того, необходимо укреплять собственную безопасность на случай снижения поддержки Соединенными Штатами Америки, считает Фишер. "Надеюсь, Америка и Европа останутся союзниками. Но что произойдет, если (президентом США) вновь будет избран Дональд Трамп? С учетом такого сценария Европа должна серьезно задаться вопросом (о сдерживании РФ)", - отметил он.