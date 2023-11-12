Экс-генсек НАТО выдвинул план вступления Украины в альянс

НАТО следует предложить Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу без украинских территорий на юге и востоке, оккупированных Россией, считает бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен. Вступление Украины в НАТО в пределах тех границ, которые контролирует Киев, снизит риск открытого конфликта между Россией и альянсом, пояснил Расмуссен свою точку зрениа в интервью британской газете Guardian в субботу, 11 ноября.

Частичное вступление Украины в Североатлантический альянс и связанное с этим обязательство партнеров по блоку оказывать помощь "удержало бы Россию от нападения на украинскую территорию в рамках НАТО" и тем самым позволило бы украинским вооруженным силам сосредоточиться на фронтовых боях вдали от центра страны, считает бывший генеральный секретарь НАТО.

"Пришло время пригласить Украину в НАТО"