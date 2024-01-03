Экс-генерал СБУ Андрей Наумов вышел на свободу из сербской тюрьмы

Бывший чиновник СБУ вышел из сербской тюрьмы в начале декабря, но из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.
"Ему пока не позволено покидать страну и [конкретное] место, пока не завершится процесс апелляции", — сообщили в суде Сербской службе Би-би-си.
Адвокаты Наумова подали жалобу на решение о запрете на выезд из Сербии, аргументируя это угрозой жизни клиента, однако суд ее не удовлетворил.
"Применение такой меры (запрет на выезд из Сербии — Би-би-си) излишне, особенно учитывая, что он уже отбыл полный срок наказания", — заявил Би-би-си адвокат Наумова Александр Овчинников.
Кроме того, по его словам, в рамках рассмотрения дела об экстрадиции суд установил наличие реальной угрозы жизни для Наумова: сам он заявлял об опасностях, связанных с пребыванием в Сербии.
"Существуют противоречия в позиции одного и того же суда, а также в действиях, направленных на изоляцию Андрея Наумова. Наша команда документирует все нарушения в этом процессе для последующего обжалования в международных инстанциях", – сказал адвокат.
Решение по делу Наумова об отмывании средств сербский суд объявил в сентябре 2023 года. К тому времени он уже практически отбыл годовой срок заключения. Впоследствии и защита, и обвинение подали апелляционные жалобы на это решение.
Их рассмотрение продолжается.
Кто такой Андрей Наумов
По данным из открытых источников, Андрей Наумов долгое время работал в Генпрокуратуре, а затем – в Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения. В 2018 году стал директором ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".
Впоследствии у правоохранительных органов возникли вопросы относительно этого периода его деятельности.
С лета 2019 по 2021 Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. Это управление отвечает за контроль над сотрудниками самого СБУ, чтобы те не совершали преступления и не занимались коррупцией.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала.
Наумов выехал из Украины накануне вторжения России. Через месяц после начала большой войны президент лишил его генеральского звания и назвал предателем.
Летом 2022 года Наумов был задержан в Сербии с незадекларированными наличными — у него обнаружили около 600 тысяч евро и 120 тысяч долларов. Против него завели дело и отправили в следственный изолятор.
Пока в Сербии продолжалось расследование об отмывании денег, в украинской прессе имя Наумова начали связывать с делом о государственной измене бывшего руководителя Крымского УСБУ Олега Кулинича.
Как впоследствии выяснила Би-би-си, в деле Кулинича Наумов не фигурирует, а дело о госизмене против него в Украине так и не было открыто из-за отсутствия доказательств.
Однако в отношении Наумова открыты два других дела - по предполагаемым экономическим преступлениям. В Государственном бюро расследований Украины расследуют два дела о мошенничестве и злоупотреблении властью во времена, когда Наумов руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".
Сам Наумов все эти обвинения отрицает.
Украина объявила его в международный розыск и просила Сербию об экстрадиции, однако получила отказ: в Сербии предполагают, что Наумова могут преследовать по политическим мотивам.