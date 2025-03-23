Экрема Имамоглу отстранили от обязанностей мэра Стамбула

Как указали в МВД Турции, ожидается, что муниципальный совет (мэрия) Стамбула в ближайшие дни изберет исполняющего обязанности мэра. Кроме Имамоглу, от обязанностей были освобождены также два главы районов, следует из сообщения.

Имамоглу „отстранен от исполнения своих обязанностей“, цитирует заявление ведомства агентство AFP. Оппозиционный политик, которого еще недавно расценивали как вероятного серьезного соперника действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на ближайших президентских выборах, сейчас находится под стражей в связи с обвинениями в коррупции и поддержке запрещенной в стране Курдской рабочей партии (КРП).

Министерство внутренних дел Турции в воскресенье, 23 марта, сообщило о временном отстранении от обязанностей мэра Стамбула Экрема Имамоглу .

Задержание Имамоглу накануне выдвижения кандидатом в президенты

Экрема Имамоглу задержали 19 марта, обвинив в руководстве преступной организацией и коррупции. Турецкое госагентство Anadolu сообщило тогда, что в отношении политика ведется расследование по делу о терроризме. В частности, его обвиняют в поддержке КРП.

Всего прокуратура Турция выдала ордера на арест около 100 человек, в том числе высокопоставленных сотрудников администрации Стамбула.

Задержание Имамоглу прошло незадолго до его запланированного выдвижения от кемалистской Республиканской народной партии (РНП) в качестве основного кандидата в президенты от оппозиции.

Имамоглу отвергает обвинения