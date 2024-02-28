"Экономическая блокада Молдовы": Приднестровье обратилось к России с просьбой помочь

По версии депутатов, Молдова "фактически развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета". Делегаты съезда утверждают, что Кишинев блокирует поставки лекарств и медоборудования, "уклоняется от политического диалога" с властями самопровозглашенной республики, а также создает "предпосылки для уголовного буквально каждого гражданина Приднестровья".

В чем именно должна заключаться помощь России на съезде не уточнили. При этом депутаты отмечают, что в регионе проживают более 220 тысяч российских граждан, а Москва "участвует в миротворческой миссии на Днестре и является гарантом и посредником в переговорном процессе".