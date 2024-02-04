Экология или дискриминация? Париж голосует за повышение тарифов на парковку внедорожников

В воскресенье парижане голосовали за то, чтобы убрать внедорожники с улиц французской столицы, сделав их парковку намного дороже.

Это последний шаг мэра-социалиста Анны Идальго к тому, чтобы сделать город, принимающий Олимпийские игры в этом году, более зеленым и дружелюбным для пешеходов и велосипедистов.

Идальго ищет поддержки избирателей, предлагая утроить плату за парковку для водителей внедорожников из других городов. Мэрия хочет повысить стоимость парковочных мест для автомобилей весом более 1,6 тонны, не имеющих специального разрешения от местных властей.

Стоимость парковки внедорожников в центральных районах Парижа, в округах с 1 по 11, для нерезидентов вырастет до 18 евро в час в течение первых двух часов. Для небольших автомобилей - 6 евро в час.

После этого парковка будет стремительно дорожать. Шестичасовое пребывание внедорожника - скажем, для посещения шоу и ресторана - обойдется в 225 евро, (по сравнению с 75 евро для небольших автомобилей).