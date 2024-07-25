Экоактивисты парализовали работу аэропорта во Франкфурте

Из-за действий климатических активистов в четверг, 25 июля, было временно приостановлено воздушное сообщение в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщил представитель федеральной полиции. Рано утром несколько демонстрантов проникли на территорию аэропорта и приклеили себя там к земле.

„В настоящее время взлеты и посадки из-за проводимой полицейской операции не производятся“, - говорится в сообщении на веб-сайте аэропорта. Пассажирам рекомендуется пока воздержаться от посещения аэропорта и заранее проверять статус своих рейсов на интернет-сайтах авиакомпаний.