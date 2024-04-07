Экоактивистку Грету Тунберг задержали на акции в Гааге

Шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана в субботу, 6 апреля, во время акции протеста в Гааге, организованной движением Extinction Rebellion (XR). Как пишет агентство AFP, ее и еще нескольких протестующих поместили в автобус, пока полиция задерживала других людей.

Демонстрация, к которой присоединились около ста климатических активистов, была направлена против выделения правительством Нидерландов субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь. Протестующие пытались заблокировать одну из главных автомагистралей в Гааге - трассу A12, связывающую город с другими крупными населенными пунктами в стране.

Активисты призывают не субсидировать ископаемые виды топлива