Экипаж корабля "Шэньчжоу-16" успешно приземлился в пустыне Гоби

Посадочный модуль приземлился в пустыне Гоби в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, в 08:11 по местному времени (03:11 мск).
На Землю вернулись космонавты Цзин Хайпэн (командир корабля), Гуй Хайчао и Чжу Янчжу. Они прибыли на станцию "Тяньгун" в мае этого года и проработали на ней пять месяцев.
На китайской орбитальной станции продолжает работать экипаж миссии "Шэньчжоу-17", который состоит из трёх человек. Они прибыли на станцию 26 октября. Продолжительность их полёта, как планирует китайское космическое агентство, должна составить пять месяцев.
Радио Свобода
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