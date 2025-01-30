ЕК опровергла сообщение о возможных закупках газа из РФ

Инициативу поддержали некоторые должностные лица в Германии и Венгрии, а также власти ряда других стран ЕС. Их заинтересовала прежде всего возможность сделать энергоносители дешевле, уточнил один из собеседников FT. Но данная идея „привела в ярость“ чиновников в Брюсселе и дипломатов из некоторых стран Восточной Европы. „Это безумие. Насколько мы должны быть глупы, что даже задумались об этом как о возможном варианте?“ - спросил один из них.