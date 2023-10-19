Египет объявил об открытии канала доставки гумпомощи в сектор Газа

"Президент Египта Абдель Фаттах Сиси и американский президент Джо Байден договорились об устойчивых поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через терминал Рафах", – объявил пресс-секретарь египетского президента Ахмед Фахми. Когда начнутся поставки, он не уточнил.

Незадолго до этого в самолете по пути из Израиля в США Байден сказал журналистам, что президент Египта в телефонном разговоре с ним согласился пропустить через пограничный пункт Рафах в Газу до 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

"Если ХАМАС конфискует их или не пропустит – тогда все прекратится", – отметил Байден.

По его словам, грузовики с гуманитарной помощью пройдут погранпункт Рафах, скорее всего, не раньше пятницы, так как надо "залатать дорогу", чтобы автомобили прошли.