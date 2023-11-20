Единая Европа и разные зарплаты

По данным Евростата, средняя почасовая стоимость рабочей силы в ЕС составила 30,5 евро. Средняя годовая заработная плата одиноких работников без детей составляла 26 136 евро. Работающие пары с двумя детьми получали в среднем 55 573 евро в год.

Самими высокооплачиваемыми рынками труда в 2022 году стали Исландия (73 642 евро), Люксембург (72 529 евро), Швейцария (67 605 евро), Бельгия (63 758 евро) и Дания (59 405 евро), а в число стран с самыми низкими зарплатами в ЕС входят Греция (24 067 евро), Словакия (24 337 евро), Венгрия (26 376 евро), Португалия (29 540 евро) и Чешская Республика (30 967 евро).

По данным Statista, в 2022 году средняя годовая заработная плата варьировалась от 24 067 евро в Греции до 73 642 евро в Исландии.

Однако, когда речь заходит о заработной плате в разных странах ЕС , всё ещё наблюдаются значительные различия, зависящие от ряда факторов, таких как уровень инфляции или покупательский спрос.

Право на информацию, защита от дискриминации, гарантии занятости – в целом в Евросоюзе жёстко регулируют наёмный труд, при этом в центре внимания законодателей всегда находятся индивидуальные условия труда и права работников.

Как правило, самыми высокооплачиваемыми отраслями в Европе являются финансы, страхование, электроэнергетика, горнодобывающая промышленность, информационные технологии, розничная торговля и образование. Меньше всего зарабатывают в строительстве, гостиничном бизнесе и на ассистентских должностях в административной сфере.

Ещё в 2020 году Еврокомиссия объявила о стратегии, направленной на преодоление этого разрыва к 2025 году. Вслед за этим в июне 2023 году вступила в силу Директива ЕК о прозрачности оплаты труда, на реализацию которой был выделен фонд в размере 6,1 млн евро. Новое законодательство устанавливает чёткие рамки для применения концепции "равноценного труда" и помогает работникам бороться с дискриминацией.

Это означает, что женщины зарабатывают 87 центов на каждый евро, заработанный мужчинами.

Нескорректированный гендерный разрыв (т. е. без учёта различий в образовании, опыте работы и сфере деятельности) в оплате труда в 2021 году составил 12,7%, причём наибольший разрыв наблюдался в Эстонии (20,5%), а наименьший – в Люксембурге (-0,2%). Однако, по данным Европейской комиссии, по итогам 2023 года разрыв в оплате труда достигнет 13%.

Почему Исландия и Люксембург лидируют по уровню зарплат?



Высокие зарплаты в Исландии обусловлены тем, что большая часть персонала в этих странах работает по коллективным договорам. Некоторый рост был также обусловлен добавлением льгот во время санитарного кризиса, а также восстановлением почасовой оплаты труда на фоне экономического спада, вызванного пандемией.

К тому же Исландия является одной из самых дорогих стран мира со стабильно высокой инфляцией, что также способствует тому, что работники требуют повышения заработной платы. С марта 2019 года в Исландии было подписано 326 трудовых соглашений, при этом более 90% работников состоят в профсоюзах.

В Люксембурге больше всего платят в финансовом и банковском секторах: в большинстве банков и кредитных учреждений трудятся опытные и востребованные специалисты с нужными дипломами. При этом многие из них – экспаты.