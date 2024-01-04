Джон Кирби: Путин точно не ведет себя как человек, который хочет переговоров

"Несмотря на всю ту шумиху, которую я слышал за последние несколько дней о господине Путине в некоторых сообщениях прессы, о том, что он вдруг захотел вести переговоры, он точно не ведет себя как человек, который хочет переговоров", сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома.

В подтверждение своих слов представитель Белого дома обратил внимание на то, что в последние дни РФ продолжила массированные атаки с использованием дронов и ракет по целям в Украине, включая не только военные, но и гражданские объекты в Украине.