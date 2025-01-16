Джо Байден в прощальной речи: В США формируется олигархия

Глава Белого дома также заявил, что за время своего президентства он добился экономического роста, одновременно с этим защищая окружающую среду. „Мы делаем и то, и другое, но могущественные силы хотят использовать свое бесконтрольное влияние, чтобы свести на нет шаги, которые мы предприняли для решения климатического кризиса “, - сказал Байден.

„Власть президента не абсолютна“

Джо Байден также выразил озабоченность в связи с институтом президентской власти в США. Он, в частности, призвал конституционно закрепить положение о том, что ни один президент не может быть освобожден от судебного преследования за преступления, совершенные во время пребывания в должности. „Власть президента не безгранична. Она не абсолютна“, - сказал Байден.