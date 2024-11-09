Джо Байден разрешит подрядчикам Пентагона работать в Украине

По сведениям агентства, планируется, что подобных подрядчиков будет немного, их дислоцируют вдали от линии фронта и они не будут участвовать в боевых действиях. Телеканал CNN распространил аналогичную информацию со слов неназванного собеседника в Пентагоне. По его данным, новые нормы были одобрены Белым домом в начале ноября, перед президентскими выборами.

В сообщениях уточняется, что задачей подрядчиков будет осуществление ремонта и технического обслуживания современных вооружений, поставленных Пентагоном Киеву. „Это является значительным сдвигом в политике, направленной на помощь Киеву в борьбе с Россией“, - констатирует Reuters.

Администрация президента США Джо Байдена, покидающего Белый дом в январе 2025 года, снимает запрет для подрядчиков оборонного сектора на работу на территории Украины. Об этом независимо друг от друга сообщили вечером пятницы, 8 ноября, агентство Reuters и телеканал CNN - оба со ссылкой на информированные источники.

После передачи Украине таких вооружений, как современные системы ПВО Patriot и истребители F-16, ремонт проходил подчас особенно медленными темпами, рассказал источник Reuters. Другой собеседник агентства указал, что часто западную военную технику в Украине переставали использовать после ее повреждения.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года США передали Киеву вооружений на десятки миллиардов долларов, напоминают журналисты. Однако до сих пор для проведения ремонта американскую военную технику приходилось вывозить за пределы Украины. Или же украинские механики работали, получая указания от американских в режиме онлайн-конференции.

Со своей стороны третий источник отметил, что подрядчики, имеющие контракты с Госдепом США или Агентством США по международному развитию, и раньше могли работать на территории Украины. Теперь такое право получат и подрядчики, имеющие контракт с Минобороны США.

Политика Дональда Трампа по Украине

Указывается, что к защите подрядчиков, которые отправятся в Украину, не будут привлекаться американские войска. За их безопасность будут отвечать компании, заключившие контракт с Пентагоном.