Джо Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год на рекордную сумму 886,3 млрд долларов, сообщил в пятницу, 22 декабря, Белый дом. Ранее проект бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся 1 октября, одобрили обе палаты Конгресса США.

Документ определяет финансирование деятельности министерств обороны, энергетики, Госдепартамента США, а также спецслужб и программ национальной безопасности. Закон "предоставляет важнейшие полномочия, которые требуются нам для строительства вооруженных сил, необходимых для сдерживания будущих конфликтов", подчеркнул глава Белого дома.

Должностные оклады американских военнослужащих вырастут на 5,2 процента. Кроме того, в оборонном бюджете указано, что некоторые китайские компании, производящие аккумуляторы, не смогут участвовать в закупках для США.

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