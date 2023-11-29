Джо Байден опубликовал твит о ХАМАС и войне. Мировая пресса и соцсети гадают, что он имел в виду

Твит, опубликованный в личном аккаунте Байдена, а не в официальном твиттере президента США, начинается с заявления, что ХАМАС организовал набег на Израиль 7 октября, потому что больше всего боится мира между израильтянами и палестинцами.
«Продолжать идти путем террора, насилия, убийств и войны — это значит давать ХАМАСу то, чего он хочет. Мы не можем этого делать», — далее гласит запись Байдена.
Корреспондент BBC Трейси Бичам отмечает, что тон этой реплики сильно отличается от официальных заявлений Вашингтона, который поддерживает позицию Израиля, согласно которой войну нельзя останавливать, пока ХАМАС не уничтожен или по крайней мере не изгнан из сектора Газа.
«Неясно, не обращался ли Байден — готовясь к выборам в следующем году — к той части внутренней аудитории, которая настроена более скептично и критикует его администрацию за безоговорочную поддержку Израиля», — отмечает Бичам.
Корреспондент «Аль-Джазиры» в Вашингтоне Пэтти Кулхейн тоже отмечает, что до сих пор Байден высказывался о войне в Газе совсем в другом тоне.
«А теперь, если на самом деле разобрать это заявление в соцсети — он говорит: ХАМАС хочет войны, мы не можем этого допустить. Имеет ли он в виду, что война должна прекратиться?» — рассуждает корреспондент «Аль-Джазиры» и заключает, что заявление Байдена выглядит как сигнал о сдвиге в политике, но все же вызывает много вопросов.