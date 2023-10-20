Джо Байден: "Мы не позволим тиранам типа Путина взять верх"

"Почему это важно для Америки? Потому что, когда террористы и диктаторы не расплачиваются за свои поступки они идут дальше", - подчеркнул президент Байден.

Президент США обратился к стране из Овального кабинета Белого дома, чтобы разъяснить американцам, что поддержка и помощь двум ближайшим союзникам - в национальных интересах Соединенных Штатов.

"История учит нас, что когда террористы не расплачиваются за террор, когда диктаторы не несут расплаты за агрессию, это влечет новый хаос и смерть, новые разрушения. Они не останавливаются, и цена и угрозы Америке и миру возрастают", - заявил Джо Байден. Он напомнил о том, что недавно бывший президент России Медведев назвал Эстонию, Латвию и Литву балтийскими провинциями России.

По словам президента Байдена, если США отвернутся от Украины и Израиля, то они поставят под угрозу американское лидерство, на котором зиждется мировая стабильность, союзнические отношения, которые обеспечивают безопасность США и американские ценности.