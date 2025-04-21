Джей Ди Вэнс прибыл в Дели обсуждать с Моди тарифы и торговую сделку. В Индии визиту рады не все

„Стороны также обменяются мнениями о региональных и глобальных событиях, представляющих взаимный интерес“, — заявило Министерство иностранных дел Индии в преддверии визита Вэнса.

Вице-президента сопровождают его дети и жена Уша Вэнс, чьи родители переехали в США из южного штата Андхра-Прадеш.

После прибытия в Дели в понедельник утром Вэнс посетил храмовый комплекс Акшардхам в городе. Ожидается, что Вэнс вместе с семьей также совершит обзорную экскурсию по Агре и Джайпуру.

Позже в течение дня он должен встретиться с индийским премьер-министром для официальных переговоров, а вечером Моди пригласил Вэнса на ужин.