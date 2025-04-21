Джей Ди Вэнс прибыл в Дели обсуждать с Моди тарифы и торговую сделку. В Индии визиту рады не все

„Стороны также обменяются мнениями о региональных и глобальных событиях, представляющих взаимный интерес“, — заявило Министерство иностранных дел Индии в преддверии визита Вэнса.
Вице-президента сопровождают его дети и жена Уша Вэнс, чьи родители переехали в США из южного штата Андхра-Прадеш.
После прибытия в Дели в понедельник утром Вэнс посетил храмовый комплекс Акшардхам в городе. Ожидается, что Вэнс вместе с семьей также совершит обзорную экскурсию по Агре и Джайпуру.
Позже в течение дня он должен встретиться с индийским премьер-министром для официальных переговоров, а вечером Моди пригласил Вэнса на ужин.
Визит визе-президента совпал по времени с непростой ситуацией в мировой торговле, спровоцированной тарифными войнами президента Дональда Трампа. Многие страны спешат заключить торговые сделки с США до окончания объявленной Трампом 90-дневной паузы в применении импортных тарифов — срок ее действия истекает 9 июля.
Трамп, неоднократно обвинявший Индию в торговом дисбалансе с США и использовании тарифов себе во благо за счет Америки, обложил индийскую продукцию 27-процентными тарифами, но затем 9 апреля приостановил их действие.
Чтобы предотвратить дальнейшие экономические последствия, чиновники в индийской столице торопятся согласовать первый транш торговой сделки, которую обе стороны надеются завершить к осени.
Индия уже снизила тарифы на некоторые американские товары, и, как ожидается, продолжит снижать их и дальше, поскольку торговый баланс по-прежнему складывается в пользу Дели: положительное сальдо торгового баланса с США составляет около 45 млрд долларов. Индийские тарифы на американскую продукцию, в среднем составляющие 12%, в шесть раз выше, чем американские.
„Мегапартнерство“ с США и противовес Китаю
До недавнего времени США были крупнейшим торговым партнером Индии, а объем двусторонней торговли достигал 190 млрд долларов.
Премьер-министр Моди стал одним из первых лидеров, встретившихся с Трампом после его инаугурации. После встречи с президентом Моди приветствовал „мегапартнерство“ с Соединенными Штатами.
Индия — важный торговый партнер США и важный стратегический союзник в борьбе с растущим влиянием Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Вместе с США, Японией и Австралией Индия входит в „четверку“ — неформальное объединение, созданное как противовес экспансии Китая в регионе.
Ведущие американские компании, такие как Apple и Google, в последние годы расширили свою деятельность в Индии. В марте принадлежащая Илону Маску компания спутниковой связи Starlink заключила соглашения с двумя ведущими телекоммуникационными операторами Индии о предоставлении услуг спутникового интернета.
Для дальнейшего развития торговых связей США и Индия поставили перед собой амбициозную цель — увеличить объем двусторонней торговли более чем в два раза до 500 миллиардов долларов к 2030 году в рамках ожидаемого соглашения о торговой сделке.
Трамп и Моди объявили о заключении сделки, согласно которой Индия сможет импортировать из Америки больше товаров, включая нефть и газ.
Недавно Индию посетила директор национальной разведки Талси Габбард, а затем там побывала делегация США во главе с помощником торгового представителя по Южной и Центральной Азии Бренданом Линчем.
Поездка Вэнса в Индию также считается важной, поскольку Трамп, вероятно, посетит страну в конце этого года для участия в саммите „четверки“.
Белый дом охарактеризовал визит как направленный на „общие экономические и геополитические приоритеты“, а Индия заявила, что пребывание Вэнса „предоставит обеим сторонам возможность проанализировать прогресс в двусторонних отношениях“.
Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на прошлой неделе заявил, что Дели „уверен, что визит Вэнса придаст дополнительный импульс нашим двусторонним связям“.
Аналитики отмечают, что переговоры особенно актуальны для Дели, поскольку новые тарифы Трампа могут сильно ударить по индийской экономике, особенно в области сельского хозяйства, переработанных продуктов питания, автокомпонентов, медицинского оборудования и ювелирных изделий. Для правительства Моди, пытающегося улучшить экономику страны и создать рабочие места за счет экспорта, это может оказаться серьезной проблемой.