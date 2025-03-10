Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса воевал добровольцем в составе ВСУ

Нейт Вэнс дал большое интервью этому изданию, в котором рассказал о службе в составе известного подразделения украинской армии под названием „Волки Да Винчи“.

В конце января этого года он также поговорил с ведущим YouTube-канала The Real Jim Morris Show и рассказал о своем боевом опыте в Украине.

У Нейта Вэнса и вице-президента США общие бабушка с дедушкой, мать Джей Ди Беверли — сестра отца Нейта Джеймса, пишет Le Figaro.

В публикации сказано, что Нейт Вэнс с 18 до 22 лет служил в американской морской пехоте, а затем начал делать карьеру в нефтяной компании. Но после начала российского вторжения в Украину он решил отправиться на войну.