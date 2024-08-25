Движение „Хезболлах“ нанесло „удары возмездия“ по Израилю

Шиитская радикальное движение „Хезболлах“ утром в воскресенье, 25 августа, объявило, что завершила „первую фазу“ своих „ударов возмездия“ по Израилю в связи с уничтожением им 30 июля в Ливане одного из командиров „Хезболлах“ Фуады Шукры. При этом были задействованы 320 ракет и дроны, которые атаковали 11 военных объектов на севере Израиля.
Агентство Reuters пишет, что в ряде районов Израиля были слышны звуки взрывов при перехвате ракет, запущенных с юга Ливана, системой ПВО страны „Железный купол“.
По данным Израиля, Фуада Шукра нес ответственность за совершенный несколькими днями ранее обстрел Голанских высот, при котором погибли несколько мирных израильтян.
Режим ЧС в Израиле
В Израиле на всей территории страны с 6.00 по местному времени был объявлен режим ЧС продолжительностью 48 часов. В аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве были отменены все рейсы. Однако их прием и отправку возобновили через несколько часов.
Онлайн-издание The Times of Israel отмечает, что в ряде израильских университетов на фоне сложившейся ситуации были отменены экзамены, в некоторых университетах перешли к занятиям в режиме онлайн.
Утром 25 августа состоялось заседание военного кабинета Израиля. По заявлению МИД страны, Израиль „не стремится к войне с Ливаном, но будет действовать в зависимости от развития ситуации“.
Превентивные удары Израиля по объектам „Хезболлах“ в Ливане
Между тем официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари утром в воскресенье, 25 августа, сообщил, что „Хезболлах“ готовилось к нанесению ракетных ударов по Израилю с территории Ливана. „Совершая акт самообороны, чтобы устранить эту угрозу, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит сейчас удары по объектам в Ливане, с которых „Хезболлах“ планировало атаковать мирных граждан Израиля“,- говорилось в его заявлении, опубликованов в соцсети X.