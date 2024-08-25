Движение „Хезболлах“ нанесло „удары возмездия“ по Израилю

Шиитская радикальное движение „Хезболлах“ утром в воскресенье, 25 августа, объявило, что завершила „первую фазу“ своих „ударов возмездия“ по Израилю в связи с уничтожением им 30 июля в Ливане одного из командиров „Хезболлах“ Фуады Шукры. При этом были задействованы 320 ракет и дроны, которые атаковали 11 военных объектов на севере Израиля.

Агентство Reuters пишет, что в ряде районов Израиля были слышны звуки взрывов при перехвате ракет, запущенных с юга Ливана, системой ПВО страны „Железный купол“.

По данным Израиля, Фуада Шукра нес ответственность за совершенный несколькими днями ранее обстрел Голанских высот, при котором погибли несколько мирных израильтян.

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