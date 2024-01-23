Двадцать человек погибли в результате схода оползня в китайской провинции Юньнань

Около 18 домов оказались погребены под землей в результате обрушения крутого обрыва, которым небольшая деревня в уезде Чжэнсюн.

По сообщению агентства Синьхуа, поисково-спасательные бригады продолжают спасательную операцию в большом поле обломков шириной 100 метров и высотой 60 метров, пытаясь найти выживших в условиях низкой температуры и снега.

По меньшей мере 24 жителя деревни пропали без вести, около 500 человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов.

Что стало причиной оползня – пока не выяснено.