Два российских танкера потерпели крушение в Керченском проливе

Официальной информации о возможном разливе нефтепродуктов пока не поступало, однако на видео с места событий разлив заметен. „На поверхности воды виднеется характерная пленка. Пока нет точных данных, какое количество нефтепродуктов могло оказаться в воде“, – рассказали „Интерфаксу“ в службе морского поиска и спасения.

Международная природоохранная организация Greenpeace заявила, что если нефтепродукты с терпящих крушение танкеров - их совокупное количество около девяти тысяч тонн, - выльются в воду, это может стать одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Чёрного моря. Руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace Пол Джонсон выразил обеспокоенность, что в условиях штормовых ветров локализовать разлив мазута будет крайне трудно. Экологи напомнили, что в ноябре 2007 года в том же месте потерпел крушение другой танкер класса „Волгонефть“, перевозивший 4800 тонн мазута. В результате авария привела к загрязнению десятков километров береговой линии по обе стороны пролива, отметили в Greenpeace.