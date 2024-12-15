Два российских танкера потерпели крушение в Керченском проливе

Оба судна получили повреждения. Точная причина аварий неясна, основная версия – ошибка экипажа в условиях шторма. Сообщается о сильном волнении в Керченском проливе, шторм там достигает семи баллов. В социальных сетях расходятся видео, на которых видно, что один из танкеров - „Волгонефть 212“ фактически расколот пополам, его носовая часть стоит в воде вертикально.
К месту происшествия вылетел вертолёт Ми-8 и был отправлен спасательный буксир. В МЧС сообщили о гибели одного моряка с судна „Волгонефть 212“. 12 моряков, как сообщается, были спасены, 11 из них доставлены в больницу в Анапе с диагнозом „переохлаждение“.
Второй повреждённый танкер, „Волгонефть 239“ с 14 моряками на борту, сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края, заявили в МЧС. Спасатели поддерживают с ними связь и готовят эвакуацию, но пока подход к судну затруднён. По данным Baza, спасательную операцию отложили до утра. Утверждается, что угрозы жизни моряков на севшем на мель судне нет.
Официальной информации о возможном разливе нефтепродуктов пока не поступало, однако на видео с места событий разлив заметен. „На поверхности воды виднеется характерная пленка. Пока нет точных данных, какое количество нефтепродуктов могло оказаться в воде“, – рассказали „Интерфаксу“ в службе морского поиска и спасения.
Международная природоохранная организация Greenpeace заявила, что если нефтепродукты с терпящих крушение танкеров - их совокупное количество около девяти тысяч тонн, - выльются в воду, это может стать одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Чёрного моря. Руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace Пол Джонсон выразил обеспокоенность, что в условиях штормовых ветров локализовать разлив мазута будет крайне трудно. Экологи напомнили, что в ноябре 2007 года в том же месте потерпел крушение другой танкер класса „Волгонефть“, перевозивший 4800 тонн мазута. В результате авария привела к загрязнению десятков километров береговой линии по обе стороны пролива, отметили в Greenpeace.