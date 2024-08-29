Дурова освободили под залог и запретили ему покидать Францию

Задержание Павла Дурова

Павел Дуров - создатель мессенджера Telegram , которым, по данным Bloomberg, пользуются сегодня около 900 миллионов человек, - был задержан по прилете в парижский аэропорт Ле-Бурже вечером 24 августа. Предварительно сообщалось, что расследуются 12 предположительно совершенных преступлений. По данным газеты Le Figaro, расследование дела Дурова было поручено Центру по борьбе с цифровыми преступлениями (C3N) и Национальному управлению по борьбе с мошенничеством (Onaf).

28 августа издание Politico сообщило, что брат Павла, Николай Дуров, был вместе с ним объявлен в розыск во Франции еще 25 марта 2024 года по делу о соучастии в хранении или распространении детской порнографии. Ордера на розыск Дуровых были выданы после того, как Telegram не ответил на запрос французских властей о личности человека, который подозревается в создании детской порнографии, пишет издание. Politico отмечает: нет никаких указаний на то, что кто-либо из братьев Дуровых был напрямую вовлечен в незаконные действия.