Дуда призвал Трампа разместить ядерное оружие на территории Польши

„Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя также должен произойти сдвиг инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно. [...] Я думаю, что дело не только в том, что время пришло, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь“, — сказал Дуда.
Как напоминает FT, польский лидер уже обращался с подобным призывом в 2022 году к занимавшему тогда пост президента США Джо Байдену.
Комментируя вероятную реакцию Кремля, который, вероятно, посчитает такой шаг со стороны Варшавы и Вашингтона „провокацией“, президент Польши напомнил, что в 2023 году Россия разместила свое тактическое ядерное оружие в Беларуси. „Они не спрашивали ни у кого разрешения“, — подчеркнул политик.
Также Дуда отверг опасения, что в рамках изоляционистской внешней политики США свернут свое военное присутствие в Польше. „Мы являемся надежным союзником США, и у них здесь также есть свои стратегические интересы“, — добавил он.
Говоря о действиях президента США Дональда Трампа, утверждающего о стремлении завершить российско-украинскую войну, Дуда призвал „дать шанс“ своему американскому коллеге: „Это не деликатная дипломатия, это жесткая игра, но, по моему мнению, президент Трамп не просто любезен и нежен с Россией. Я думаю, что он применяет меры против России, хотя, возможно, это не так громко и заметно, как те, которые он использует против Украины“.
Дуда покинет пост президента Польши после выборов нового главы государства в середине этого года. Политик представляет ультраправую партию „Право и справедливость“, которая с 2023 года находится в оппозиции в парламенте.