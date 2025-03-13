Дуда призвал Трампа разместить ядерное оружие на территории Польши

„Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя также должен произойти сдвиг инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно. [...] Я думаю, что дело не только в том, что время пришло, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь“, — сказал Дуда.