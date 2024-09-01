Дуда настаивает на репарациях за нападение Германии в 1939-м

Президент Польши Анджей Дуда вновь потребовал от Германии репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. „Прощение и признание вины - это одно, возмещение ущерба - другое“, - заявил Дуда, выступая в воскресенье, 1 сентября, в 85-ю годовщину вторжения нацистской Германии в Польшу, в городке Велунь в Лодзинском воеводстве Польши. „И этот вопрос по-прежнему не решен, причем уже 80 лет, если считать годы Второй мировой войны“, - констатировал Дуда.