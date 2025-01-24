Дроны РФ атаковали Киевскую область: погибли три человека

Не менее трех человек погибли в результате атаки российских дронов на Киевскую область в ночь на пятницу, 24 января. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.
По ее данным, в городе Бровары погибли супруги 1965 и 1966 годов рождения. На их частный дом упали обломки беспилотника, после чего начался пожар, уточнил начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник.
Еще один человек, 36-летний мужчина, погиб при падении обломков дрона на 10-этажный жилой дом в Фастовском районе Киевской области. Здание частично разрушено. Эвакуированы 150 жильцов. Двое из них госпитализированы.
По данным Воздушных сил ВСУ, несколько групп российских беспилотников атаковали Бровары через Черниговскую область. Дроны также летали над Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой областями. Над Сумской областью за ночь сбили 14 дронов типа Shahed, отчитались в местной ОВА.