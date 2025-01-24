Дроны РФ атаковали Киевскую область: погибли три человека

Не менее трех человек погибли в результате атаки российских дронов на Киевскую область в ночь на пятницу, 24 января. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.

По ее данным, в городе Бровары погибли супруги 1965 и 1966 годов рождения. На их частный дом упали обломки беспилотника, после чего начался пожар, уточнил начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник.

Еще один человек, 36-летний мужчина, погиб при падении обломков дрона на 10-этажный жилой дом в Фастовском районе Киевской области. Здание частично разрушено. Эвакуированы 150 жильцов. Двое из них госпитализированы.