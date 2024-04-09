Дроны атаковали учебный авиационный центр в Борисоглебске

По информации Baza, первый дрон врезался в фасад здания на уровне четвертого этажа около трех часов ночи. Через час туда же попал второй беспилотник. Оба беспилотника взорвались, уточняет Astra. В результате взрывов повреждены фасад и остекление учебного центра, пострадавших нет, пишут Telegram-каналы.

Издание "Блокнот" утверждает, что Борисоглебск был атакован тремя дронами. Первый БПЛА, как сообщается, ударил по нежилому административному зданию, которое не получило серьезных повреждений. Два других беспилотника были сбиты силами ПВО, обломки одного из них упали на другое административное здание.

Минобороны РФ сообщило о двух сбитых БПЛА в Воронежской области