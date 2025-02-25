Достучаться до Трампа. О чем разговаривали президенты США и Франции

Главной целью президента Франции, по мнению наблюдателей, был поиск общего языка с президентом Соединенных Штатов. Изумленные неожиданной переменой тона заявлений, исходящих из Вашингтона, отказом президента Трампа квалифицировать открытое российское вторжение в Украину как агрессию, неприятием Соединенными Штатами идеи предоставления Киеву гарантий безопасности со стороны НАТО, европейские лидеры пытаются заручиться поддержкой США в своих собственных усилиях обеспечить безопасность Украины.
Сколь сложной будет эта задача, стало очевидным во время совместной пресс-конференции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. Президент Трамп оставил без ответа вопросы о том, готовы ли Соединенные Штаты предоставить Украине гарантии безопасности в рамках потенциального мирного соглашения. Он лишь подчеркнул, что достижение соглашения или, как выразился президент, „сделки“ в интересах России. „Я искренне верю, что он (Владимир Путин) хочет заключить сделку… Я могу ошибаться, – оговорился Трамп, – но я верю, что он хочет заключить сделку“. Дональд Трамп также поставил себе в заслугу возобновление контактов с Владимиром Путиным, прерванных администрацией президента Байдена после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
В отличие от американского коллеги, президент Макрон постоянно возвращался в своих ответах к российской агрессии против Украины. Он рассказал о том, что он прервал общение с Владимиром Путиным „после Бучи и военных преступлений“ российской армии. Он настаивал на том, что любое соглашение с Россией должно быть „проверено и подтверждено“. Москве, по его словам, нельзя доверять, учитывая опыт нарушенных Россией Минских договоренностей. „Этот мир не должен означать капитуляцию Украины“, которая должна получить гарантии безопасности, подчеркивал Эммануэль Макрон. Он сделал акцент на готовности европейских стран взять на себя большую долю ответственности за обеспечение гарантий безопасности Украины и объявил о готовности направить туда европейский миротворческий контингент после заключения российско-украинского мирного соглашения. „Американцы будут там в знак солидарности“, – заявил под занавес пресс-конференции президент Макрон.
Не исключено, что это расплывчатое обещание Дональда Трампа – единственное, чего удалось добиться в Вашингтоне президенту Франции. Как говорит в интервью Радио Свобода политолог профессор Нью-Йоркского городского университета Раджан Менон, эта встреча свидетельствует об очевидных приоритетах Дональда Трампа:
– На мой взгляд, и президент Франции Эммануэль Макрон, и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который встретится с президентом Трампом 27 февраля, пытаются убедить Трампа в том, что обеспечение гарантий безопасности Украины в интересах не только Европы, но и США. Я сомневаюсь в том, что им удастся это сделать. Похоже, президент Трамп убежден в том, что российская агрессия – это европейская проблема, и США с минимальными для себя потерями могут держаться в стороне от нее. Его готовность пойти на переговоры с Путиным вызвана не только желанием положить конец войне, а надеждой на то, что, возобновив отношения с Москвой, он сможет ослабить ее союз с Китаем, который в Белом доме рассматривают как реальную проблему. Я полагаю, что это полное непонимание мотивов действий Путина. Но, так, по-видимому, рассуждают в окружении президента Трампа. Судя по репликам Дональда Трампа во время пресс-конференции, вне зависимости от фактов, он верит в то, что Соединенные Штаты несли на своих плечах основное бремя поставок вооружений и финансовой поддержки Украины, что Соединенными Штатами пользуются, и он намерен переложить эту ношу на плечи европейцев. Проблема в том, что если Украина будет вынуждена пойти на значительные уступки ради заключения мирного соглашения с Россией, то сильно возрастет угроза безопасности всей Европы.
Надежды Дональда Трампа на возможность достижения мирного соглашения в течение нескольких недель, о чем он публично заявил, скорее всего, неосуществимы, считает Раджан Менон:
– Я подозреваю, что Россия не захочет спешить с достижением соглашения. Там уже услышали, что Украина не получит членства в НАТО, что ей придется уступить часть своей территории России, то есть удовлетворить требования Путина. А теперь, когда Америка сделала первый шаг в их сторону, у них есть стимул ждать большего: ослабления санкций, нормализации отношений.
У европейцев нет достаточных резервов для того, чтобы гарантировать безопасность Украины в рамках мирного соглашения с Россией. Единственно реальной гарантией может быть членство Киева в НАТО, считает американский военный эксперт, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Стивен Бланк:
– По разным оценкам, европейцы не способны выделить для миротворческой миссии более 50 тысяч военнослужащих и обеспечить необходимую поддержку их операций. Очевидно, что этого контингента недостаточно для проведения эффективных миротворческих действий. Мало того, непонятно, кто, за исключением Франции и Великобритании, может участвовать в этой миссии, какова будет ее цель, какие задачи будут поставлены перед миротворцами. Это все лишь слова на данном этапе, и я не уверен, что дело зайдет дальше слов. Я продолжаю верить в то, что только членство Украины в НАТО способно гарантировать прекращение войны. Любые другие решения неизбежно станут прелюдией нового конфликта. Согласно одному из недавних исследований, захват Украины Россией вынудит Европу и США кардинально увеличить свои оборонные расходы. Вступление Украины в НАТО – наиболее дешевый, надежный способ сдерживания России. Очевидно, что Дональд Трамп в это не верит. Но он не хочет выглядеть проигравшим, он не хочет быть человеком, который мог, но не предупредил новую войну, а это, на мой взгляд, неизбежно, потому что не только Путин, но и российская элита, и значительная часть российского населения продолжает верить в то, что Украина является частью России. Именно это представляет главную проблему. Я надеюсь, что Дональд Трамп осознает, что единственный путь к безопасности Украины и Европы – это членство Украины в НАТО.
27 февраля в Вашингтон на встречу с президентом Трампом прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он, как и президент Макрон, будет пытаться убедить Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине.