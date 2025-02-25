Достучаться до Трампа. О чем разговаривали президенты США и Франции

– По разным оценкам, европейцы не способны выделить для миротворческой миссии более 50 тысяч военнослужащих и обеспечить необходимую поддержку их операций. Очевидно, что этого контингента недостаточно для проведения эффективных миротворческих действий. Мало того, непонятно, кто, за исключением Франции и Великобритании, может участвовать в этой миссии, какова будет ее цель, какие задачи будут поставлены перед миротворцами. Это все лишь слова на данном этапе, и я не уверен, что дело зайдет дальше слов. Я продолжаю верить в то, что только членство Украины в НАТО способно гарантировать прекращение войны. Любые другие решения неизбежно станут прелюдией нового конфликта. Согласно одному из недавних исследований, захват Украины Россией вынудит Европу и США кардинально увеличить свои оборонные расходы. Вступление Украины в НАТО – наиболее дешевый, надежный способ сдерживания России. Очевидно, что Дональд Трамп в это не верит. Но он не хочет выглядеть проигравшим, он не хочет быть человеком, который мог, но не предупредил новую войну, а это, на мой взгляд, неизбежно, потому что не только Путин, но и российская элита, и значительная часть российского населения продолжает верить в то, что Украина является частью России. Именно это представляет главную проблему. Я надеюсь, что Дональд Трамп осознает, что единственный путь к безопасности Украины и Европы – это членство Украины в НАТО.