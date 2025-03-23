Досрочные выборы в Канаде назначены на 28 апреля

Карни, возглавивший правительство Канады немногим более недели назад, заявил, что ему нужен „сильный, позитивный мандат от моих соотечественников-канадцев“. „Нужно сделать намного больше, чтобы обезопасить Канаду“, — добавил премьер, имея в виду торговую войну, развязанную президентом США Дональдом Трампом, и его угрозы аннексии.
Очередные выборы в Канаде должны были пройти не позднее 20 октября, но премьер-министр имеет право объявить выборы раньше. Многие ожидали, что Карни так и сделает вскоре после того, как займет пост премьера.
Правящая Либеральная партия находится у власти с 2015 года и за столько лет растеряла значительную часть своей популярности. Однако политика Трампа вызвала патриотический подъем в канадском обществе, от которого выигрывают в большей степени либералы. Сейчас по опросам они ликвидировали отставание от оппозиционной Консервативной партии Поля Полиевра.
Почему Карни сейчас занимает пост премьер-министра без выборов?
Многие представители администрации Трампа и ее сторонники ставили под сомнение легитимность Карни, поскольку он не побеждал на выборах. Но премьер-министра в Канаде напрямую не избирают.
В Канаде вестминстерская парламентская демократия, аналогичная британской: граждане страны выбирают членов палаты общин от различных партий. Лидер партии, получившей большинство (абсолютное или хотя бы относительное), возглавляет правительство. В дальнейшем лидер партии может смениться, и тогда меняется и премьер. Именно так произошло с Карни, сменившим Джастина Трюдо, который подал в отставку с поста лидера Либеральной партии 6 января.
После этого в Либеральной партии прошли конкурентные внутрипартийные выборы, на которых уверенно победил Марк Карни.
По канадским законам, максимальный срок между федеральными выборами составляет пять лет. Именно поэтому очередные выборы должны были состояться 20 октября.
Однако закон позволяет премьер-министру объявить выборы досрочно. Это происходит в двух случаях: когда генерал-губернатор, представляющий британского монарха, соглашается с советом премьер-министра и распускает парламент и когда парламент голосует за вотум недоверия правительству и генерал-губернатор принимает отставку премьер-министра.
Карни пошел по первому пути: рекомендовал генерал-губернатору распустить парламент.
У кого какие шансы на выборах?
Четыре крупнейшие партии в Канаде – это правящая Либеральная партия (в только что распущенном парламенте у нее было 153 места), главная оппозиционная партия – консерваторы во главе с Полем Полиевром (у них было 120 депутатов), Квебекский блок, выставляющий кандидатов только во франкоязычной провинции Квебек (было 33 депутата), и Новая демократическая партия во главе Джагмитом Сингхом (имела 24 депутата).
Агрегатор опросов канадской радиовещательной корпорации CBC ясно показывает, что в течение 2023-24 годов либералы неуклонно теряли поддержку. Ко дню инаугурации Трампа, 20 января, консерваторы опережали либералов с 44,8% против 21,9%.
Но угрозы Трампа сыграли либералам на руку. По последним данным, их поддерживает 37,5% избирателей, а консерваторов – 37,1%.
Это, впрочем, не сулит легкой победы Карни, и у него есть дополнительные слабые стороны как кандидата: он никогда никуда не избирался, не очень яркий оратор и не вполне свободно говорит по-французски.
Всего в Канаде 343 избирательных округа, каждый из которых выбирает одного депутата Палаты общин.
Если ни одна из партий не получит абсолютное большинство (так было в последний срок Трюдо и неоднократно случалось в прошлом), будет сформировано правительство меньшинства. Чтобы принимать любые законы, такое правительство должно будет договариваться с другими партиями.
Для голосования на выборах нужно быть гражданином Канады, достигшим 18 лет, а также представить удостоверение личности и подтверждение адреса.