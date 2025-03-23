Досрочные выборы в Канаде назначены на 28 апреля

Правящая Либеральная партия находится у власти с 2015 года и за столько лет растеряла значительную часть своей популярности. Однако политика Трампа вызвала патриотический подъем в канадском обществе, от которого выигрывают в большей степени либералы. Сейчас по опросам они ликвидировали отставание от оппозиционной Консервативной партии Поля Полиевра.

Очередные выборы в Канаде должны были пройти не позднее 20 октября, но премьер-министр имеет право объявить выборы раньше. Многие ожидали, что Карни так и сделает вскоре после того, как займет пост премьера.

Карни, возглавивший правительство Канады немногим более недели назад , заявил, что ему нужен „сильный, позитивный мандат от моих соотечественников-канадцев“. „Нужно сделать намного больше, чтобы обезопасить Канаду“, — добавил премьер, имея в виду торговую войну, развязанную президентом США Дональдом Трампом , и его угрозы аннексии.

После этого в Либеральной партии прошли конкурентные внутрипартийные выборы, на которых уверенно победил Марк Карни .

В Канаде вестминстерская парламентская демократия, аналогичная британской: граждане страны выбирают членов палаты общин от различных партий. Лидер партии, получившей большинство (абсолютное или хотя бы относительное), возглавляет правительство. В дальнейшем лидер партии может смениться, и тогда меняется и премьер. Именно так произошло с Карни, сменившим Джастина Трюдо, который подал в отставку с поста лидера Либеральной партии 6 января .

Многие представители администрации Трампа и ее сторонники ставили под сомнение легитимность Карни, поскольку он не побеждал на выборах. Но премьер-министра в Канаде напрямую не избирают.

Почему Карни сейчас занимает пост премьер-министра без выборов?

По канадским законам, максимальный срок между федеральными выборами составляет пять лет. Именно поэтому очередные выборы должны были состояться 20 октября.

Однако закон позволяет премьер-министру объявить выборы досрочно. Это происходит в двух случаях: когда генерал-губернатор, представляющий британского монарха, соглашается с советом премьер-министра и распускает парламент и когда парламент голосует за вотум недоверия правительству и генерал-губернатор принимает отставку премьер-министра.

Карни пошел по первому пути: рекомендовал генерал-губернатору распустить парламент.

У кого какие шансы на выборах?