Дональд Туск о победе оппозиции: "Это новая эра для Польши"

Польша поворачивает в сторону либеральных левых сил: три оппозиционные объединения набирают достаточно голосов, чтобы сместить правящую националистическую консервативную партию.

Блок "Третий путь" — один из победителей — видит себя посредником для новой главы в польской политике.

"Это день великих перемен в Польше", — заявил один из лидеров блока "Третий путь" Владислав Косиняк-Камыш.

"Третий путь" хотел, и есть много признаков того, что он станет якорем демократии, считает Шимон Головня, один из лидеров "Третий путь".

Несмотря на то, что правящая партия "Право и справедливость" заняла первое место на выборах и должна иметь приоритет при формировании правительства, оппозиционные партии уже обращаются к президенту с просьбой опустить эту формальность.