Трамп о желании Киева участвовать в переговорах

Отвечая на вопрос о том, что он мог бы сказать украинцам, разочарованным тем, что они не получили места на мирных переговорах в Саудовской Аравии по завершению войны в их стране, Дональд Трамп подчеркнул, что украинцы на протяжении трех лет имели возможность сесть за стол переговоров, причем военный конфликт можно было разрешить „без больших территориальных потерь“ для Украины.

„Думаю, что у нас есть сила, чтобы закончить эту войну, и я думаю, что дела развиваются очень хорошо. Но сегодня я услышал: „Ой, нас не пригласили“. Но вы были там три года. Три года назад вам следовало завершить это. Три года прошло с тех пор, как вам не следовало это начинать, вы могли заключить сделку“, - заявил он, напомнив, что, согласно некоторым опросам, рейтинг Владимира Зеленского составляет в Украине сейчас 4%.