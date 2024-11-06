Дональд Трамп победил на выборах президента США

Сейчас Трамп получает 277 голосов выборщиков при 270 необходимых.

Отрыв Трампа по общему числу собранных голосов не так велик, как по голосам выборщиков, но тут дело в известной особенности процедуры американских выборов.

Каждый штат, как самостоятельный член федерации, отдельно решает большинством голосов, кого из кандидатов он хочет видеть в Белом доме, и в подавляющем большинстве штатов все голоса выборщиков достаются победителю.

Предвыборные опросы показывали равную поддержку Трампа и Харрис, но строить на них прогнозы, как и предупреждали социологи, не стоило: реальность оказалась иной.