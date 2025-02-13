Дональд Трамп и Владимир Путин впервые поговорили по телефону

„У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, - написал несколько минут назад в собственной соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.По его словам, он обсудил с Путиным „Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы“. Путин и Трамп, по словам американского лидера, „размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы, также, потеряли так много!“.“Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной“, - заявил Трамп. Он считает, что Путин тоже верит в здравый смысл.