Дональд Трамп допустил встречу с Владимиром Зеленским в Риме

„Вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию. Мы оказываем огромное давление на Россию“, - ответил Трамп на вопрос о том, каких уступок он ждет от Кремля. „Остановить войну. Прекратить захват всей страны - довольно большая уступка“, - добавил Трамп.

В интервью журналу Time американский президент заявил, что у США „были очень хорошие переговоры с Москвой, и мы очень близки к заключению сделки“. Свое обещание закончить войну в Украине в первый день своего президентства глава Белого дома назвал „образным преувеличением“. „Очевидно, люди понимают, что это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому придет конец“, - подчеркнул Трамп.