Дональд Трамп допустил встречу с Владимиром Зеленским в Риме

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Риме, куда оба лидера отправляются на похороны папы римского Франциска. Слова Трампа приводит агентство dpa в пятницу, 25 апреля.
„Это возможно“, - ответил Трамп на вопрос о вероятности встречи с Зеленским в Риме для обсуждения условий окончания войны. Предыдущая встреча лидеров двух стран в Вашингтоне закончилась публичной перепалкой.
Накануне, говоря о переговорах по Украине, Трамп заявил, что у него есть „собственный дедлайн“ для достижения соглашения. „Мы хотим, чтобы это было быстро. У нас есть дедлайн. После этого у нас будет совсем другое отношение“, - сказал Трамп, не уточнив, о каких сроках идет речь.
„Вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию. Мы оказываем огромное давление на Россию“, - ответил Трамп на вопрос о том, каких уступок он ждет от Кремля. „Остановить войну. Прекратить захват всей страны - довольно большая уступка“, - добавил Трамп.
В интервью журналу Time американский президент заявил, что у США „были очень хорошие переговоры с Москвой, и мы очень близки к заключению сделки“. Свое обещание закончить войну в Украине в первый день своего президентства глава Белого дома назвал „образным преувеличением“. „Очевидно, люди понимают, что это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому придет конец“, - подчеркнул Трамп.
План США по Украине
Ранее агентство Reuters опубликовало полный текст предложений, которые были представлены европейским чиновникам спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом на переговорах в Париже 17 апреля. В числе прочего США обещают, что Киев получит „надежную гарантию безопасности“. „Государства-гаранты будут представлять собой спецгруппу европейских стран, а также выразивших желание неевропейских государств“, - говорится в документе.
Украина при этом не будет пытаться вступить в НАТО, но может стремиться к членству в ЕС, полагают в Вашингтоне. Предполагается также, что Москва и Киев договорятся о постоянном прекращении огня и немедленно вступят в технический диалог по реализации этого режима.
Кроме того, США де-юре признают российский контроль над аннексированным у Украины Крымом, Луганской областью и контролируемыми Москвой частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. Украина возвращает себе территории в Харьковской области. Над Запорожской атомной электростанцией устанавливается управление Соединенных Штатов. Через США контролировать ее сможет Украина. Киев будет пользоваться „беспрепятственным проходом“ по Днепру и контролем над Кинбурнской косой, говорится в документе.
Ответные предложения Украины и Европы
Reuters также опубликовало ответные предложения, которые представители Украины и стран Европы передали Вашингтону. В них говорится, что Украине необходимы „надежные гарантии безопасности, в том числе от США“, аналогичные статье 5 договора НАТО, на период, пока среди союзников нет консенсуса относительно членства Украины в альянсе.
Территориальные вопросы следует обсуждать и решать после полного и безоговорочного прекращения огня, говорится в ответе Вашингтону. Кроме того, Зеленский публично отверг возможность признания аннексии Крыма Россией и передачу Запорожской АЭС под контроль США.