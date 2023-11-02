Доклад: В половине стран мира идет ослабление демократии

В таких странах, как Венгрия, Австрия и Перу наблюдатели зафиксировали политическое давление на суды, ослабляющее верховенство права. А Россия, Беларусь, Азербайджан и Турция, по мнению авторов доклада, "оторвались" от основной части Европы, учитывая, что их показатели в плане уровня демократии, находятся на гораздо более низком уровне, чем среднеевропейский.

В 85 из 173 стран мира за последние пять лет произошло ослабление демократических стандартов как минимум в одной из областей, констатируют авторы доклада. По их наблюдениям, эта негативная тенденция затронула и государства с исторически сильной демократической традицией в Европе, Азии и Северной Америке. "Многие устоявшиеся демократии переживают спад, <...> начиная от снижения уровня равенства социальных групп в США, свободы прессы в Австрии и заканчивая доступом к правосудию в Великобритании", - указано в документе.

Почти в половине государств мира наблюдается падение уровня демократии. Такой вывод содержатся в ежегодном докладе "Глобальное состояние демократии" исследовательского центра Международный институт демократии и содействия выборам (IDEA), представленном в Стокгольме в четверг, 2 ноября.

"Рецессия демократии" в мире

По словам одного из авторов доклада Майкла Рани, в 2023 году эксперты уже в шестой раз подряд зафиксировали, что стран, где наблюдается ослабление демократии, в мире больше, чем государств, где есть улучшения в этой сфере. Спад уровня демократии в мире на протяжении последних шести лет является самой продолжительной "рецессией демократии", которую в IDEA отмечали с момента начала проведения подобных исследований в 1975 году, подчеркнул он.

Помимо прочего, эксперты указывают и на демократический спад, связанный с пандемией COVID-19. По словам Майкла Рани, и сейчас, с данными, полученными после пика пандемии, никакого "подъема" в этой сфере не наблюдается.

По оценке IDEA, спад уровня демократии в мире следует рассматривать в совокупности с кризисом, вызванным ростом стоимости жизни, изменением климата, а также вторжением России в Украину, ставшими серьезными вызовами для многих лидеров, пришедших к власти через выборы.