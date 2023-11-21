Доклад: миллионы людей смогут перейти на 4-дневную рабочую неделю благодаря ИИ

К 2033 году почти треть британских работников может перейти на четырёхдневную рабочую неделю благодаря внедрению передовых технологий искусственного интеллекта, об этом говорится в недавнем исследовании.

В связи с ростом мощности и популярности ИИ за последние несколько лет возникает вопрос: не отнимет ли искусственный интеллект рабочие места у людей, поскольку доказано, что компьютерные программы и чат-боты способны выполнять всё больше задач, которые в настоящее время выполняет рядовой "белый воротничок"?

Недавний опрос, проведённый компанией LinkedIn, показал, что почти половина работающих европейцев ожидают, что ИИ окажет существенное влияние на их трудовую деятельность в течение ближайшего года.

Инструменты генеративного текстового ИИ, такие как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, могут за считанные секунды написать целую статью или бизнес-план, приближаясь к тому, что может сделать человек, если ему дать роботу правильные подсказки и вводную информацию.