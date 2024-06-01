ДнепроГЭС "в критическом состоянии" после российских ударов

В эфире телеканала "Рада" Фёдоров заявил, что ДнепроГЭС находится "в критическом состоянии" и сейчас не вырабатывает электроэнергию.
Кроме того, из-за последствий ударов перекрыто движение по плотине ГЭС с одного берега Днепра на другой. Как написал Фёдоров в телеграме, в выходные дни движение по плотине не откроется. Решение об этом было принято "после подробного обследования последствий вражеского ракетного удара". Он призвал воспользоваться другими мостами через Днепр в Запорожье.
Российские провоенные телеграм-каналы публикуют видео предположительно попаданий ракет в объекты ДнепроГЭС. Подтвердить его подлинность в данный момент невозможно.
ДнепроГЭС уже была целью российских ракетных ударов в ночь на 22 марта. Тогда сообщалось, что одна ракета попала в опору ГЭС-2, разрушены подкрановые балки. Разрушен также машинный зал и оборудование. Пострадала и ГЭС-1. Об угрозе прорыва плотины не сообщалось.
Всего в ночь на 1 июня в результате российского удара повреждения были нанесены двум ГЭС, двум ТЭС и другим объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях. Сообщалось об около 20 пострадавших.
Ночью тревога объявлялась почти на всей территории Украины. По данным Воздушных сил украинской армии, Россия выпустила по стране 53 ракеты различных типов и 47 ударных беспилотников. Из них удалось сбить 35 ракет и 46 дронов. Сообщалось, что во время атаки в воздух для возможных перехватов ракет в случае их попадания в польское воздушное пространство поднимались истребители в Польше. Удары наносились в том числе по западной Украине, недалеко от польской границы.
Российское Минобороны сообщило, что армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса. Ведомство назвало атаки ответом на попытки Киева "нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта".