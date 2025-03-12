Днепр подвергся массированной атаке беспилотников

В городе Днепре в результате массированной российской атаки с применением БПЛА вечером во вторник, 11 марта, было повреждено 10 частных домов. Кроме того, оказались разбиты окна в детском саду и школе. Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
„В результате атаки вражеских дронов на Днепр возникло несколько пожаров. Один из них - в гараже. Загорелась легковушка. Частично разрушен двухэтажный частный дом. Также есть пожары на инфраструктурных объектах“, - указал глава ОВА.
Информации о погибших и пострадавших в результате этой атаки к моменту публикации не было. По данным Лысака, силами украинской ПВО в области было сбито 12 из 20 беспилотников.
Вечером 11 марта воздушная тревога была объявлена также в столице Украины. Мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram, что в городе работают силы ПВО, и призвал жителей оставаться в укрытиях. О последствиях этой атаки к моменту публикации не сообщалось.
Самая масштабная атака украинских БПЛА на РФ за время войны
Ранее в тот же день, 11 марта, Украина на фоне переговоров в Джидде о возможности завершения войны, произвела массированную атаку БПЛА Москвы и области. Этот обстрел стал крупнейшим с начала полномасштабного российского вторжения в соседнее государство. По данным Минобороны России, над 10 регионами были сбиты 337 украинских БПЛА, из которых 91 - над Московской областью, в том числе 74 - на подлете к Москве. В результате атаки погибли двое человек, еще 18 получили ранения.
„Ситуация на фоне переговоров в Саудовской Аравии. Налет массированный, крупнейший в истории пока налет на Московскую область. Это дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он также должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве, постоянно“, - прокомментировал эту атаку руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.