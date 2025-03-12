Днепр подвергся массированной атаке беспилотников

Вечером 11 марта воздушная тревога была объявлена также в столице Украины. Мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram, что в городе работают силы ПВО, и призвал жителей оставаться в укрытиях. О последствиях этой атаки к моменту публикации не сообщалось.

Самая масштабная атака украинских БПЛА на РФ за время войны

Ранее в тот же день, 11 марта, Украина на фоне переговоров в Джидде о возможности завершения войны, произвела массированную атаку БПЛА Москвы и области. Этот обстрел стал крупнейшим с начала полномасштабного российского вторжения в соседнее государство. По данным Минобороны России, над 10 регионами были сбиты 337 украинских БПЛА, из которых 91 - над Московской областью, в том числе 74 - на подлете к Москве. В результате атаки погибли двое человек, еще 18 получили ранения.