Дмитриев рассказал о встречах в США с представителями Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в пятницу, 4 апреля, поделился в Telegram некоторыми подробностями своих встреч в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа .

Как говорит Дмитриев в ходе общения с журналистами, отрывок из которого, опубликованный агентством ТАСС, он также перепостил у себя в Telegram, одной из главных тем общения с американскими чиновниками было восстановление отношений между Россией и США, „восстановление того диалога, который был полностью остановлен и прерван администрацией Байдена“.