Дмитриев рассказал о встречах в США с представителями Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в пятницу, 4 апреля, поделился в Telegram некоторыми подробностями своих встреч в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа.
Как говорит Дмитриев в ходе общения с журналистами, отрывок из которого, опубликованный агентством ТАСС, он также перепостил у себя в Telegram, одной из главных тем общения с американскими чиновниками было восстановление отношений между Россией и США, „восстановление того диалога, который был полностью остановлен и прерван администрацией Байдена“.
По словам Дмитриева, „много стран пытаются сорвать восстановление российско-американских отношений“. Однако представители администрации Дональда Трампа „настроены на решение геополитических вопросов“ и „они слышат позицию России по многим вопросам“, добавил он.
О возвращении бизнеса США в Россию
Дмитриев указал, что, в числе прочего, он и его собеседники в Вашингтоне обсуждали „вопросы экономически-инвестиционного характера“. По словам главы РФПИ, многие американские компании хотят вернуться на российский рынок, заняв те ниши, из которых ушли европейские компании.
„Мы обсуждали также возможности взаимодействия в Арктике, в редкоземельных металлах“, - продолжил он. Также МИД РФ работает над восстановлением прямого авиасообщения между Россией и США, следует из заявлений Кирилла Дмитриева.
Кирилл Дмитриев о развитии переговоров по Украине
Между тем в интервью американскому телеканалу Fox News Кирилл Дмитриев заявил по итогам своего визита в Вашингтон, что Москва может быть открыта к обсуждению гарантий безопасности для Киева.
Дмитриев не уточнил, какие именно гарантии безопасности РФ считает допустимыми, но категорически исключил вступление Украины в НАТО, назвав это „совершенно невозможным“. Высказывания Дмитриева отличаются от ранее сделанных заявлений представителей РФ, отмечает издание Politico. Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что мир возможен только в случае „демилитаризации“ Украины, а глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва категорически против присутствия в Украине военных из стран НАТО в качестве миротворцев.