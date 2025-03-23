Для въезда в Великобританию потребуется электронное разрешение стоимостью 19 евро

Также известно, что получить разрешение на въезд в Великобританию на границе нельзя. Подавать документы потребуется до поездки, рассчитывая на три рабочих дня на получение ответа.

Регистрация должна быть сделана в специальном приложении ETA и обязательна для каждого члена семьи.

На данный момент электронное разрешение на въезд в Британию (ETA) для граждан ЕС стоит 12 евро, но с 9 апреля его цена составит 19 евро.