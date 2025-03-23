2025.03.23 20:01

Для въезда в Великобританию потребуется электронное разрешение стоимостью 19 евро

 
rus.DELFI.lv
Лондон
Лондон
ФОТО: Melinda Nagy | Shutterstock

Со 2 апреля всем гражданам Евросоюза, отправляющимся в краткосрочную поездку в Великобританию (туристическая поездка или посещение родственников и друзей), потребуется электронное разрешение ЕТА на въезд, сообщает служба новостей LTV.

Также известно, что получить разрешение на въезд в Великобританию на границе нельзя. Подавать документы потребуется до поездки, рассчитывая на три рабочих дня на получение ответа.

Регистрация должна быть сделана в специальном приложении ETA и обязательна для каждого члена семьи.

На данный момент электронное разрешение на въезд в Британию (ETA) для граждан ЕС стоит 12 евро, но с 9 апреля его цена составит 19 евро.

Несмотря на озабоченность в соцсетях, следует отметить, что никаких дополнительных разрешений не требуется для тех, кто уже проживает в Великобритании и получил там статус резидента или гражданство.

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