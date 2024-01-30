Директор музея назвала Флоренцию "проституткой"

Город Флоренция - один из самых посещаемых в Италии. Стоимость жизни там очень высока. На пресс-конференции Холльберг также заявила: "Флоренция очень красива. Мне бы хотелось, чтобы город вернули его жителям и чтобы он не был задавлен туризмом". После того, как ее слова наделали много шума, она заявила, что очень любит Флоренцию - просто нашла для выражения этой любви "неверные слова": "Я совершенно не хотела никого обидеть - и уж точно не флорентийцев". Однако они обиделись и крайне возмущены.