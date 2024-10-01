Die Zeit: Шольц намерен позвонить Путину

Если разговор состоится, Шольц первым из лидеров стран, поддерживающих Украину, возобновит прямой контакт с Путиным. Последняя телефонная беседа канцлера ФРГ с российским президентом состоялась в декабре 2022 года. Президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже последний раз напрямую разговаривали с Путиным в 2022 году.
Шольц: В Украине нужен справедливый мир
Риторика канцлера ФРГ в последнее время все больше смещается в сторону поиска дипломатических вариантов урегулирования войны в Украине. Так, 24 сентября в очередном выпуске своего подкаста Kanzler Kompakt Олаф Шольц заявил: многие немцы ожидают, „что все дипломатические средства будут задействованы для достижения справедливого мира“. „Сейчас для этого настало время“, - сказал Шольц.
„Абсолютное большинство людей в Германии считают правильным помочь Украине в защите от бомбардировок, ракетных и артиллерийских атак, и одновременно с этим не хочет, чтобы Германия стала воюющей стороной“, - констатировал канцлер. По утверждению Шольца, в своей политике он опирается именно на эти суждения „обычных людей с обычными желаниями“.
В проект бюджета на 2025 год правительство ФРГ заложило на помощь Киеву вполовину меньше средств, чем прежде - только 4 млрд евро. Немецкое правительство исходит из того, что на помощь Украине потребуется меньше бюджетных средств благодаря передаче Киеву процентов от замороженных активов РФ. К тому же G7 выделит Украине кредит в 50 млрд долларов, под залог тех же российских активов.
В середине октября в Германии пройдет очередное заседание международной контактной группы по военной помощи Украине в формате „Рамштайн“.
Ядерные угрозы Путина
В конце сентября Владимир Путин фактически пригрозил, что Россия может применить ядерное оружие в случае массированных ударов с воздуха по территории страны. Он также предупредил, что любое нападение на Россию, осуществляемое при поддержке ядерного государства, может быть расценено как совместная агрессия против РФ. Евросоюз и США осудили ядерные угрозы Путина, назвав их крайне безответственными. Китай и Бразилия предостерегли от применения ЯО.
Кроме того, 30 сентября на рассмотрении Госдумы РФ был внесен проект федерального бюджета на 2025-2027 годы, согласно которому расходы по статье „Национальная оборона“ должны будут возрасти до 13,5 трлн руб., что эквивалентно 6,31% российского ВВП. В 2024 году военные расходы РФ уже превысили 10,7 трлн руб., впервые превзойдя траты по статье „Социальная политика“, к которой относятся выплаты пенсий и пособий.