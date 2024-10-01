Die Zeit: Шольц намерен позвонить Путину

„Абсолютное большинство людей в Германии считают правильным помочь Украине в защите от бомбардировок, ракетных и артиллерийских атак , и одновременно с этим не хочет, чтобы Германия стала воюющей стороной“, - констатировал канцлер. По утверждению Шольца, в своей политике он опирается именно на эти суждения „обычных людей с обычными желаниями“.

В проект бюджета на 2025 год правительство ФРГ заложило на помощь Киеву вполовину меньше средств, чем прежде - только 4 млрд евро. Немецкое правительство исходит из того, что на помощь Украине потребуется меньше бюджетных средств благодаря передаче Киеву процентов от замороженных активов РФ. К тому же G7 выделит Украине кредит в 50 млрд долларов, под залог тех же российских активов.