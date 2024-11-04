Действующий президент Молдовы Майя Санду переизбрана на второй срок

По данным на половину восьмого утра по местному времени, когда неподсчитанными оставались голоса всего с семи из 2219 избирательных участков, Санду собрала 55,35% голосов, Стояногло, соответственно — 44,65%.
В начале первого часа ночи, когда отрыв Санду от соперника превысил девять процентных пунктов, а неподсчитанными оставались голоса всего примерно с двух процентов участков, Санду сочла возможным уже заявить о победе.
Как передают агентства, Санду заявила, что на этих выборах победила Молдова, поблагодарила своих избирателей в стране и за рубежом и пообещала быть президентом всех молдаван.
„Молдова, ты победила! В нашем голосовании за достойное будущее не проиграл никто […] Я услышала ваш голос — и тех, кто поддержал меня, и тех, кто голосовал за господина Стояногло. Я обещаю быть президентом всех вас“, — цитируют агентства заявление Санду.
На последних примерно восьми-девяти процентах участков Санду, обойдя Стояногло, стремительно увеличивала отрыв: последними считают голоса с участков за рубежом, а многочисленные живущие в Европе молдаване в подавляющем большинстве поддерживают Санду.
Уже после появления первых предварительных результатов выборов Майя Санду, как передавали наши корреспонденты, не скрывала радости, а ее сторонники уже начали праздновать победу.
В первом туре у Санду было 42,4%, а у занявшего второе место Стояногло только 25,9%. Однако уже тогда эксперты говорили, что электоральный потенциал Санду находится на максимуме, тогда как у Стояногло он еще не исчерпан.
Кроме того, занявший третье место кандидат Ренато Усатый, набравший 14%, не стал призывать своих сторонников к голосованию за одного из двух кандидатов.
После подсчета голосов с более чем 80% избирательных участков на президентских выборах в Молдове с минимальным отрывом лидировал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но праздновать его победу этой ночью в штабе кандидата вряд ли станут.
С каждым добавленным процентом подсчитанных голосов разрыв между кандидатами сокращался, а впереди был подсчет голосов молдавской диаспоры в странах Европы.
Молдова — одна из немногих стран, в которых именно диаспора может сказать в итоге решающее слово.
Две недели назад, когда во время первого тура президентских выборов параллельно проводился референдум о европейском выборе Молдовы, когда голоса только начали считать, противников евроинтеграции было едва ли не на 10% больше.
Но после подсчета голосов на зарубежных участках решение вписать в Конституцию страны ее стремление в Евросоюз было принято, пусть и с минимальным отрывом.
В 2020 году именно голоса диаспоры обеспечили в итоге Майе Санду победу над ее противником, действующим в тот момент президентом Игорем Додоном, представлявшим ту же „Партию социалистов“, от которой в этот раз баллотируется Александр Стояногло.
Сейчас подсчет голосов только продолжается. Так что с большой степенью вероятности можно предположить, что к утру Майя Санду переизберется на второй президентский срок.