Действующий президент Молдовы Майя Санду переизбралась на второй срок

По данным на половину восьмого утра по местному времени, когда неподсчитанными оставались голоса всего с семи из 2219 избирательных участков, Санду собрала 55,35% голосов, Стояногло, соответственно — 44,65%.

В начале первого часа ночи, когда отрыв Санду от соперника превысил девять процентных пунктов, а неподсчитанными оставались голоса всего примерно с двух процентов участков, Санду сочла возможным уже заявить о победе.

Как передают агентства, Санду заявила, что на этих выборах победила Молдова, поблагодарила своих избирателей в стране и за рубежом и пообещала быть президентом всех молдаван.